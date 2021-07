Znani Slovenec visoko nosečo zaročenko popeljal pred oltar

, ki ga je pred leti Slovenija spoznala kot ljubitelja brhkih deklet v šovu Ljubezen po domače, je oddan. V šovu se je zaljubil v T, s katero sta bila zaročena, a jima pred oltar ni useplo priti. Je pa tja Renato danes stopil zin to tudi potrdil s spremembo svojega statusa na facebooku.Renato in Patti pa pred oltarjem nista bila sama, saj črnolaska pod srcem nosi njunega prvega otroka, ki naj bi na svet prijokal čez približno dva meseca.Nekaj dni pred poroko so bodočima mladoporočencema njuni prijatelj in sorodniki pripravili presenečenje.