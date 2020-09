Znani Slovenec v šoku: po sedmih letih ostal brez vsega (FOTO)

Da spletni nepridipravi ne počivajo, je na lastni koži izkusil tudi eden prvih očka blogerjev pri nas in ustvarjalec vsebin na spletni strani Ljubki nesmisel. Leta 2014 je začel ustvarjati simpatične zapise na spletu in število sledilcev je pridno raslo. V vseh teh letih so se mu z ženorodili trije otroci in postali so prava družinica simpatičnih vplivnežev. Število sledilcev je na njegovem instagramu preseglo 12 tisoč, ko se je uspešna zgodba sesula v prah. Jure je zaradi vdora na profil izgubil šestletno delo in spomine na eni izmed spletnih platform.Takole je zapisal: »Zjutraj sem dobil sporočilo od Instagrama (šele kasneje sem opazil, da v drugačnih barvah kot sicer), da mi zaradi večjega števila sledilcev pripadajo določene ugodnosti. Vse profi, z vprašalnikom in vse tip top. Na koncu so rabili samo še moje geslo in počakam na njihov odgovor.«Ker ni bil pozoren, se mu je zgodilo najhujše in ostal je brez vsega.»Sedem let, več kot 3500 objav, več kot 12 tisoč sledilcev. Ampak sam sem kriv, ko so zahtevali geslo, bi se mi moral prižgati rdeči alarm.«​​Po začetnem šoku je delil svojo zgodbo in zelo hitro so se odzvali številni spletni uporabniki in delili njegovo nesrečno zgodbo. Število sledilcev na njegovem profilu tako že pridno raste in verjetno bo ob vsej pomoči spletnih prijateljev celo preseglo prejšnjo številko.