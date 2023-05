Znani Slovenec udeležen v nesreči (FOTO)

»Ah, ja. Lep začetek tedna.« To so besede, s katerimi je Nejc Rek, javnosti znan iz resničnostnih šovov Bar in Kmetija, pospremil fotografijo poškodovanega avtomobila. Z nje je razvidno, da ima razbit zadnji del avtomobila. Kdo je odgovoren za nastalo škodo, ni razkril.

Kljub vsem težavam ostaja pozitiven in verjame, da se mu bo vse dobro povrnilo slej ko prej: »Hvala pa tistim, ki vam je mar zame in ste z menoj v dobrem in slabem.«

No, očitno pa bo zaradi poškodovanega avtomobila odpadlo nekaj druženja. Enemu od prijateljev je že sporočil, da se ne bodo mogli videti. A nič zato, mu je odvrnil, saj bo še čas, da bodo vse zamujeno nadoknadili.

