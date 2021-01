Znani Slovenec sporočil veselo novico: pričakuje tretjega otroka (FOTO)

Mariborčan, bolj znan kot član dua 2Cellos, že lep čas uživa v družbi svojih najdražjih – žene, sinain hčerke, ki se jima je rodila predlani poleti. Tudi v koronskem letu ni skrival, da mu družinsko druženje močno prija, in očitno se je vse skupaj obrestovalo, saj je sporočil veselo novico. V svojem novoletnem voščilu je razkril, da se jim bo v letu 2021 pridružil nov družinski član in usule so se čestitke.»Sem za to, da imajo ljudje čim več otrok, če jim seveda okoliščine to dopuščajo. Zdi se mi, da je zdaj moderno to, da se ljudje ne odločajo za otroke, saj jim je njihov način življenja pomembnejši od družine, kar je sebično. Sem družinski človek in vedno sem si želel imeti otroke,« je nekoč dejal Luka, ki se je s Tamaro poročil pred šestimi leti, nato pa sta si hitro ustvarila dom in poskrbela za podmladek.