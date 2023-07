Znani Slovenec razočaran: Verjetno sem le star zagrenjen starček, ki mu je fajn, da nekaj nerga

Te dni je na Dunaju gostovala uporniška pevka Pink. Množice so drle tja, med njimi tudi v Sloveniji dobro znani Matej Špehar (zaradi žene, ki je navdušena nad pevko). Čeprav so mnogi bili nad koncertom navdušeni, pa videno in slišano ni pretirano zadovoljilo nekdanjega radijca.

»OK, zdaj jaz ne vem – obstajata dva Dunaja, dve Pink, dva štadiona – pa sem jaz bil na napačnem? In OK, imate prav – sem verjetno le star zagrenjen starček, ki mu je fajn, da nekaj nerga. A nisem še slep, ne gluh. In recimo, da sem v dobrih 30 letih potepanj po koncertih že kaj videl. Tudi Pink. V mnogo boljši formi. Brez teka v prazno, brez padcev energije, brez vokalnega nihanja, brez gapov v dogajanju, brez filinga odsotnosti, brez površno oddelane koreografije, brez starih, že zguncanih trikov. Kot bi gledal vajo, generalko pred glavnim nastopom,« je bil kritičen.

Ni bilo vse slabo, ampak ...

Seveda ni bilo vse narobe. Pohvalil je vrhunsko produkcijo, da je šlo za presežek scenske tehnike, gledalci so videli akrobatske vložke, plesne virtuoze, lučno perfekcijo, top kadriranje kamer: »Pravi poletni karneval. To vsi podpišemo.« A pride tudi ampak: »A djabe vse, če glavna junakinja ni imela najboljšega dne. Prepričan sem, da solze in kolobarji pod očmi niso bili del scenarija. Kaj se je v resnici dogajalo, ne bomo izvedeli nikoli, a Alecio Moore spremljam od njenega začetka, nekje od leta 2000, in punca lahko da mnogo več, kot smo prejeli včeraj. Vsi imamo kdaj svoj shitty day. Jeba je le, če te na ta dan čaka največji avstrijski štadion in preko 50.000 ljudi, ki so dobro plačali, da daš vse od sebe.«

Eden od komentatorjev mu je šaljivo pripomnil, da ima Pink še nekaj koncertov po Evropi in ji morebiti lahko da še eno priložnost. Špehar je odbrusil: »Če vrne denar za karte (cca. 300 evrov), pa en tank nafte (cca. 100 evrov) nazaj.« Za pijačo ni treba, saj je bila dobra, je dodal.

