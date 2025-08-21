SLOVENSKI FILM

Znani Slovenec razkril, kako posebno vlogo je imel v legendarnem filmu Mitje Okorna

Marsikdo ne ve, kako posebno vlogo je imel komik Tin Vodopivec.
Fotografija: Tin Vodopivec je sodeloval pri kultnem filmu Tu pa tam. FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Tin Vodopivec je sodeloval pri kultnem filmu Tu pa tam. FOTO: Marko Feist

P. K.
21.08.2025 ob 14:53
21.08.2025 ob 14:53
P. K.
21.08.2025 ob 14:53
21.08.2025 ob 14:53

Poslušajte

Čas branja: 1:19 min.

V novem ŠOKkastu sta v studio prišla znana komika Tin Vodopivec in Klemen Bučan, ki sta popestrila pogovor s svojimi humornimi vložki in zanimivimi zgodbami iz zakulisja. Medtem ko je Klemen dobro znan po svoji vlogi v legendarnem filmu Mitje Okorna Tu pa tam, za Tina malokdo ve, da se je skrival v zakulisju. »Bil sem rekviziter in nabiral sem storže,« je razkril. Imata pa Klemen Bučan in Mitja Okorn prav posebno povezavo, saj sta poročena s sestrama in tako tudi malo v sorodu. 

Klemen je spregovoril o vplivu filma "Tu pa tam" na slovensko filmsko sceno. Poudaril je, da je film pokazal, da je mogoče ustvariti uspešen film brez velikih proračunov in podpore filmskih skladov. Film je postal kulten in še vedno privlači nove gledalce. 

Tu pa tam je slovenska črna komedija Mitje Okorna, premierno prikazana v začetku leta 2005. Film je bil v celoti posnet v Kranju in črpa zgodbo iz resničnega »podzemeljskega« dogajanja tega mesta.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.

Več iz te teme:

Tin Vodopivec Mitja Okorn snemanje Klemen Bučan intervju Tu pa tam ŠOKkast

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Slovenska turista na plaži v Umagu brutalno pretepli – trojica Hrvatov kazensko ovadena
Znano, katera občina se je razveselila večmilijonskega priliva

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Slovenska turista na plaži v Umagu brutalno pretepli – trojica Hrvatov kazensko ovadena
Znano, katera občina se je razveselila večmilijonskega priliva

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.