Znani Slovenec razkril, kako posebno vlogo je imel v legendarnem filmu Mitje Okorna

V novem ŠOKkastu sta v studio prišla znana komika Tin Vodopivec in Klemen Bučan, ki sta popestrila pogovor s svojimi humornimi vložki in zanimivimi zgodbami iz zakulisja. Medtem ko je Klemen dobro znan po svoji vlogi v legendarnem filmu Mitje Okorna Tu pa tam, za Tina malokdo ve, da se je skrival v zakulisju. »Bil sem rekviziter in nabiral sem storže,« je razkril. Imata pa Klemen Bučan in Mitja Okorn prav posebno povezavo, saj sta poročena s sestrama in tako tudi malo v sorodu.

Klemen je spregovoril o vplivu filma "Tu pa tam" na slovensko filmsko sceno. Poudaril je, da je film pokazal, da je mogoče ustvariti uspešen film brez velikih proračunov in podpore filmskih skladov. Film je postal kulten in še vedno privlači nove gledalce.

Tu pa tam je slovenska črna komedija Mitje Okorna, premierno prikazana v začetku leta 2005. Film je bil v celoti posnet v Kranju in črpa zgodbo iz resničnega »podzemeljskega« dogajanja tega mesta.

