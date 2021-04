Znani Slovenec razkril, kako hudo ga je zdelal covid

Zvone Lipovšek. FOTO: posnetek zaslona

Številni prebolevniki covida 19 imajo še dolgo po tem, ko je bolezen že za njimi številne posledice. Med temi je tudi znani glasbenik, ki je na facebooku na vprašanje, kakšne so posledice po umetni komi in ventilatorju, odgovoril, da ima še danes, čeprav je covid prebolel že pred več kot pol leta, hude posledice.Po 27 dneh kome, pljučnice, vročine čez 40 stopinj, po respiratorju, odpovedi ledvic, dializi, rahli možganski kapi, sepsi in še čem je izgubil kar 29 kilogramov in še zdaj, po rehabilitaciji v bolnišnicah in Soči, ni povsem dobro.Zapisal je, da ima mravljince v nogi, da težko hodi, ima vrtoglavice. Že izstop iz avtomobila mu povzroča težave, ko hodi, pa se počuti, kot da je pod vplivom substanc. Zdaj ima cel kup zdravil. »Samo da ne staknete pljučnice, potem je lažje,« je zapisal in dodal, da je imel to nesrečo, da jo je dobil. »Držim pesti za vse obolele, da bo vse v redu. Vsem svojcem umrlih pa iskreno sožalje,« je še dodal Lipovšek.Znani harmonikar Lipovšek je svojo kalvarijo in prebolevanje okužbe s koronavirusom razkril naši novinarki. V komo je padel točno na svoj 50. rojstni dan . Po 27 dneh kome se je moral na novo naučiti hoditi. Decembra, ko se je naša novinarka pogovarjala z njim, je dejal, da še ne ve, kakšne bodo posledice, zdaj pa je že jasno, da mu ni lahko.