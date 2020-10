Znani Slovenec pojasnil, zakaj je moškim v koronačasu lažje

Rok Terkaj se tudi v težkih časih zna pošaliti. FOTO: Uroš Hočevar

Ponovna razglasitev epidemije odmeva tudi med slovenskimi estradniki. Nekateri to sprejemajo težje, spet drugi pa se znajo v težkih časih tudi pošaliti. Eden takih je raper, ki je že med prvo epidemijo izolacijo preživljal na ustvarjalen način, tudi tako, da je na družbenih omrežjih objavljal spodbudne rime in verze »Draga ekipa, lockdown 2 je tukaj. Vsi samozaposleni, SPji ,podjetja, držte se, kokr se da. Najemodajalci ,ne bit pi*** in razumite situacijo in znizajte kak najem. Neupostevanje ne bo prineslo boljše splošne situacije in blaginje. Rabmo enotnost. Maske gor, Savska ninja out,«​ je sporočil v nedeljo pozno zvečer, ko je postalo jasno, da je v Sloveniji ponovno razglašena epidemija.​Še pred tem pa je raper pojasnil, zakaj je po njegovem mnenju moškim v času koronavirus lažje, kot ženskam. Razlog za to vidi v tem, da so se moški že v mladosti igrali ​ninje »in če se vživiš, si s to masko ninja. Punce, ženske ste se pa z barbikam, pa ličenjem, pa to... no zdej pa mate. Že takrat smo vam hotl razložit, pa si kr niste dale dopovedat :)« je hudomušno pojasnil.