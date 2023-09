Znani Slovenec po razhodu o zmenkarijah: Resnično je boljše biti samski

»Danes spet na glas razmišljam ... Resnično je boljše biti samski ... Zadnje čase sem spoznal precej posebne tipe, ki pa so bili polni obljub,« svojo pripoved o nedavni življenjski izkušnji začenja Nejc Rek, ki smo ga spoznali v resničnostnem šovu. Eden od potencialnih partnerjev mu je namreč predlagal skupno potovanje. Pa se je vrgel v iskanje, a vsako ponudbo, ki mu jo je posredoval, mu je odvrnil, da nima časa. Na koncu se je odločil, da z njim prekine vse stike in ni mu žal.

»Bom počakal na nekoga, ki bo z veseljem brez težav šel z menoj kdaj na kak dopust, še bolje, da se me ne bo sramoval. Še ena ugotovitev več, da si zaslužim nekaj boljšega. Zaključeno poglavje,« je zapisal Nejc.

Nejc je bil pred časom v zvezi tri leta z Renejem Žuničem. O razhodu nam je takrat razkril: »Enostavno se nisva več videla skupaj, oddaljila sva se, in v takem primeru je bolje, da gre vsak svojo pot. Zdaj ni več nobene možnosti, da bova še kdaj skupaj, to poglavje se je končalo in nimava nobenih stikov. Reneju želim vse lepo v življenju. Lepi spomini bodo ostali.«