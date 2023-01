Slovenski pevec ostal brez mami: Naj te čuvajo angeli na nebu

»Ti, ki si me vzela v naročje, ko so me drugi zapustili, ti, ki si me vzgojila v človeka, kakršen sem, ki si mi podarila sebe, vso ljubezen in skrb,« začenja žalostni zapis, posvečen pokojni mami, Tilen Lotrič. Pevec, ki ga je širna Slovenija spoznala v šovu Slovenija ima talent, nadaljuje takole: »Z glasom bom izpel vso bolečino, ki jo ob tem čutim. Naj te čuvajo angeli na nebu, tukaj te čuva tvoj Angelo – Tilen.«

»Draga moja mami … ne najdem besed, toliko lepih spominov, nasmehov in ljubečih objemov. Vem, da si z mano, in hvala za vso ljubezen, ki mi jo daješ. Še nekaj mesecev nazaj si mi pomagala ustvariti najlepšo pesem in videospot in komaj čakam, da svetu pokažem, kako siješ. Rad te imam do lune in nazaj,« se je poslovil od nje.

Pod objavo so mu mnogi izrekli sožalje ob izgubi.