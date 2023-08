Znani Slovenec obupan: Zastrupili so ga, štiri dni že leži

Jan Knez, gledali smo ga v resničnostnem šovu Kmetija, je objavil zelo žalostno novico. Nekdo mu je namreč zastrupil srnjačka Miška, ki smo ga med drugim videli v šovu, kamor je vstopil skupaj z lastnikom.

»Res ne vem, komu sva kaj storila, komu sva v tako hudo napoto. Sedaj so mi zastrupili še Miška, štiri dni že leži, ne je, ne pije, skoraj ne more hoditi, shujšan … revček moj zlati,« je zapisal Jan, ki je sicer glasbenik, na družbeno omrežje in dodal fotografijo, na kateri srnjaček ni videti dobro. Pod objavo je na stotine komentarjev, sledilci mu sporočajo, da upajo, da se bo srnjaček pozdravil.

