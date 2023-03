Znani Slovenec je zamudil na nastop

Štajerski Brendi nima sreče z avtomobili. Zaradi njih je izgubil stavo, tudi zaparkirali so ga že, kazni za parkiranje zanj niso neznanka, prav tako ne zaradi prehitre vožnje. Ko je že mislil, da je pri vožnji štirikolesnika doživel vse, je ugotovil, da se je krepko zmotil. Jekleni konjiček ga je namreč nedavno pustil na cedilu.

»Peljal sem se na nastop in malo se mi je že mudilo. Potem pa mi je na vsem lepem, brez kakšnih opozorilnih znakov, avto zakuhal. Iz mašine se je začelo kaditi, ker je bil prazen rezervoar za sredstvo proti zamrzovanju,« nam zaupa. Kljub temu se je počasi peljal do prve bencinske črpalke, upajoč, da se ne zgodi še kaj hujšega, in poklical mehanika. »Po njegovem nasvetu sem poklical avtovleko,« se spominja.

Paničen, ker je zamujal na lasten nastop, je poklical lastnika gostišča, kjer je nastopal, in mu zaupal, kaj se mu je pripetilo. Dobri rešitelj je prišel ponj in ga skupaj z opremo odpeljal do lokacije. Kljub zamudi ni bilo slabe volje, saj sta gostom razložila situacijo. Glasbenik nam je zaupal, da so se na njegov račun celo nasmejali, zaradi pripetljaja z avtomobilom pa se še vedno malce jezi. »Me je prijelo, da bi se začel voziti s kolesom, a kaj, ko se mi ne da pritiskati na pedale. To je utrujajoče,« se je še pošalil.