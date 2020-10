Znani Slovenec iz karantene sporočil, da je okužen s korono

Štajerski slavčekje na instagramu sporočil, da je tudi on okužen z novim koronavirusom. »Javljam se vam iz karantene. Tudi sam se zbolel z novim koronavirusom, počutim se dobro, žal mi je samo to, da nekaj časa ne bom s svojo družino, prijatelji, in posledično tudi z vami, moji dragi oboževalci in oboževalke,« je uvodoma sporočil z masko na obrazu in prijateljem svetoval, naj upoštevajo vsa priporočila, »kajti zdravje je naše največje bogastvo«.Preberite tudi: Nikar ne kupujte teh kirurških mask, vlada jih odsvetuje (FOTO) Murko si je nadel masko oranžne barve, ki je morda ravno tista, za katero je vlada sporočila, da jo odsvetuje, saj vsebuje bakrov oksid. Proizvajalec takšnih mask pravi, da bakrov oksid ljudi varuje pred koronavirusom, a slovenski urad za kemikalije odgovarja, da za to ni bila narejena nobena študija in da takšne maske predstavljajo tveganje za zdravje.Murkovi sledilci so mu zaželeli čimprejšnje okrevanje in mu sporočili, naj ostane pozitiven, a ne na covid, so zapisali v šaljivem tonu.