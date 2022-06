Znani Slovenec ga je rešil gotove smrti (FOTO)

O Janu Knezu, udeležencu lanskega šova Kmetija, je znano, da ima rad živali. Doma ima vse vrste perjadi, pa tudi srnjačka Miška, ki ga je Slovenija spoznala v Kmetiji, kjer je počel vragolije skupaj z mačkom udeleženke šova Polone. Jan in Miško sta zelo povezana, saj je do nedavnega živel z njim v hiši, skupaj sta tudi obedovala pri mizi. Sedaj je Miško star leto dni, dneve pa preživlja v bližnjem gozdu, od koder je pripeljal pokazat tudi svojo izbranko. In ravno v tem gozdu je Jan našel novo živalco.

Janov Miško ima zdaj že rožičke. FOTO: Osebni arhiv

»Našel sem ga ob cesti proti večeru, ko sem tekel ob Račkem ribniku. Bil je že nezavesten, le plitko je dihal, bil je moker in podhlajen. Stisnil sem ga v obe dlani, da sem mu nudil toploto. Vzel sem ga domov in ga namočil v vodo, ogreto na 38 stopinj. Bil je ves blaten, saj je deževalo. Nato sem naredil gnezdo iz sena v košarici in priklopil žarnico. Mislil sem, da ni več možnosti zanj, a čez dobro uro se je začel premikati, poskušal dvigovati glavico in takrat sem začel upati. Počasi sem mu s pinceto poskušal vsiliti mokro hrano za piščančke in mu z injekcijo vbrizgaval vodo. Vedno bolj se je boril in jaz z njim, saj je želel preživeti. Ko se je posušil, se je pričel postavljati na nogice. Hranil sem ga vsakih 15 minut in kmalu je postal vse živahnejši. Sedaj je že pravi korenjak. Njegova hrana je krmilo, kuhano jajce in voda. Zna že sam jesti, spi v košarici v dnevni sobi, ponoči pa mi pobegne po stanovanju in nagaja. Čez kakšen dan ga bom odnesel spat v kokošnjak, saj v hiši poskrbi, da imam kaj čistiti. Pravi pacek je že postal.«

Jan svojemu najnovejšemu ljubljenčku že gradi posebno hišico, saj ne more biti skupaj s kokoškami. »Pravim mu Mačo, če bo punčka bo pa Mačolina.«