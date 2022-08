Znani Slovenec ga ima na balkonu

Če živiš v stanovanjskem bloku in si velik gurman, ki uživa tudi za štedilnikom, se moraš znajti po svoje. To velja tudi za uspešnega pevca in avtorja Nina Ošlaka. Zelo rad kuha, v jedeh pa ima rad začimbe. Ker vrta ne more imeti, si je mini gredico uredil na domačem balkonu.

»Najpogosteje uporabljam baziliko. Pred nekaj leti sem jo odkril in zdaj je nepogrešljiv del moje kuhinje. Obožujem tudi meto. Pa ne samo zaradi koktajlov, tudi za svež čaj je res odlična. Nisem verjel, dokler nisem enkrat poskusil. Čisto drugače kot recimo čaj iz vrečke ali pa posušena meta,« pravi. Bazilike, ki mu je najljubša, ima res veliko. »Ugotovil sem, da jo je treba kar zalivati pa predvsem redno trgati. Ker jo skoraj vsak dan uporabljam v kuhinji, mi res dobro uspeva. Že pri zajtrku jo dodam recimo v jajčno omleto, naredim namaz iz avokada in bazilike in podobno,« pove. Zelišča mu dobro uspevajo, ima tudi meto, rožmarin in še nekatere, sreče nima edino s peteršiljem. Z zelišči za zdaj sicer samo kuha in iz mete pripravlja čaj, česa drugega pa še ne.

»Nisem še na tej stopnji, da bi varil razne domače zvarke kot naša babica, ki pravi, da za vsako bolezen raste rožica,« pove Nino. Zdaj, kot pravi, takoj opazi razliko med domačimi in kupljenimi zelišči in domačo ali kupljeno zelenjavo.

»Obožujem recimo domače dobrote z babičinega in tudi tetinega vrta. Zadnja leta se moja teta veliko ukvarja z vrtom in res veliko pridela. Vedno, ko grem k njim na obisk, odpeljem domov goro sveže zelenjave. Zadnja leta mi to ogromno pomeni, malo sem spremenil prehrano. Kot najstnik je seveda nisem maral, jedel sem samo zrezke in pomfri in sladice, seveda. No, te še danes obožujem, vendar obroke in pregrehe kombiniram z zelenjavo in seveda športno aktivnostjo,« še pove in nam zaupa enega najljubših hitrih receptov: »Potrebujem en avokado, nekaj listkov sveže bazilike, limonino lupino, oljčno olje in ščepec soli in popra. Avokadovo meso z žlico odstranim iz lupine in ga z vilicami pretlačim. Dodam začimbe, naribano limonino lupinico, narezano baziliko in olje ter vse skupaj dobro premešam. Pripravljen namaz namažem na popečen kruh ali toast, dodam še rezino dimljenega lososa ali dve in vse skupaj okrasim s češnjevim paradižnikom.«