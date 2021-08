Znani Slovenec dve leti ni bil na dopustu (FOTO)

Sam sebi najboljši maneken – Gašper ponosno pokaže svojo kolekcijo GT.

Za krajši poletni oddih najraje skoči na Pag ali Krk. Foto: osebni arhiv

spada med deloholike. Ker se je povsem predal delu in zadnji dve leti ni bil niti na dopustu, je s trdim delom uresničil svoje sanje in načrte. Njegova GT collection po Sloveniji in Evropi prodira tudi čez lužo in zdaj je napočil čas, da si končno privošči oddih.Ker kljub temu ne zna povsem izpreči, se ni podal na daljše potepanje po svetu, ampak s prijatelji na Pag in Krk. Na obeh otokih je že bil in ju pozna, zato se je lahko še bolj sprostil in užival. Čeprav ga je družba malce začudeno gledala, ker ni mogel povsem iz svoje kože in je kakšni dve uri na dan tudi delal.»Najbolj mi je bilo všeč, da sem lahko nekaj časa preživel v družbi prijateljev, za kar mi sicer pogosto primanjkuje časa. Na žalost pa je prehitro minilo,« pravi. Poleg počivanja in uživanja na otokih je odšel tudi na ogled Zadra in Šibenika. »Obe mesti sta lepi in polno zgodovine je, kar me zelo zanima.«Včasih je najraje obiskoval avtokampe, zdaj ima raje apartmaje in hotele. »Pri mojem tempu in delu se mi zdi, da je to bolj praktično. Preprosto prideš in poješ, ni ti treba kuhati, pospravljati ...«Zadnje čase mu vedno bolj ustrezajo mirnejše destinacije, kjer ni veliko ljudi. »Tam najdem svoj mir, si tudi mentalno spočijem. To mi prija, to potrebujem. Na dopustu mi zato najbolj ustreza obratno. Včasih se mi zdi kar malo čudno, ampak mi zelo koristi. Če pa želim zabavo, se lahko za kakšen dan odpravim na drugo lokacijo, kjer je tega več.«Na dopustu dneve vedno izkoristi maksimalno. Vstaja zgodaj, skrbi za kondicijo in težo, saj se še vedno ukvarja tudi z manekenstvom.Najbolj mu je pri srcu morje, takoj zatem pa so hribi. »Zelo rad se podam tudi na pohod v planine. Če se le da, tam preživim dan ali dva. Tudi tam je krasen mir in idealna priložnost za odklop, za sprostitev. Za daljši dopust pa grem vedno na morje, to je nekakšno pravilo,« pravi.Že več kot poldrugo leto je del počitnic tudi korona, sam k sreči ni imel veliko komplikacij. »Glede na to, kar nam govorijo o prehajanju meja in vsem drugem – to sploh ni res. Vse, kar potrebuješ, je negativen hitri test, govorim za Hrvaško, in to je to. Velikokrat še tega ne pogledajo.«Ko je več delal kot maneken, je veliko potoval po svetu. »Ampak so destinacije, ki jih še nisem obiskal. Za dopust je zanimiva severna Evropa, mogoče Islandija, Švedska, kar se tiče poletnega dopusta, pa Španija, Grčija ali Ciper. Ko bo le čas, in upam, da bo,« sklene.