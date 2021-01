Znani Slovenec drugič postal očka, hčerki je ime Bela

Slovenski glasbenik in novinar Simon Vadnjal je drugič postal oče. Njegova partnerica Dijana je danes rodila Belo. Ta bi morala na svet privekati že okoli božiča, a se je očitno odločila za bolj 'optimistično' letnico – 2021.



Kot je pevec skupine CoverLover Simon povedal za 24ur.com, se je porod zaključil s carskim rezom, punčka pa je menda prava lepotička. »Ko so jo prinesli iz operacijske, sva z Belo dobila priložnost za 'cartanje', in vse dokler se Dijana ni zbudila, sva se stiskala in spoznavala. Srečen sem, da sta obe punci okej in zdravi. Razburljiv dan sem včeraj začel ob 6. uri, končal pa sem ga danes ob 7. uri,« je povedal novinar oddaje Pop in.



Vadnjal ima iz prejšnjega zakona že sedemetno Mišo Zarjo.