Znani Slovenec dobil sina, izbral mu je tako lepo ime (FOTO)

Matej Dolar, doma iz Žalca, je že več let član skupine Slovenski express, v kateri je bobnar, pevec in harmonikar, mnogi pa ga poznajo tudi kot člana zelo priljubljene skupine Eros, kjer so ob njem še Miha Lesjak, Dejan Korenak in Jože Sadek.

Kot skupina so začeli nastopati že leta 2008, v omenjeni zasedbi pa nastopajo od leta 2012, torej že dobro desetletje. V maju sta kar dva člana, in sicer Jože Sadek in Matej Dolar, praznovala rojstni dan, ta teden, v torek, 6. junija, pa so se vsi fantje razveselili novice, da je Matej prvič postal očka. Objavil je fotografijo, kako je v naročje vzel prvorojenca, sina Larsa. Iskreno čestitamo tudi v uredništvu Slovenskih novic.