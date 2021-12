Znani Slovenci v letu 2021: leto ljubezenskih preobratov, šokantnih ločitev in tragičnih smrti

Leto 2021 je v zadnjih izdihljajih in tako kot vsako leto, smo tudi letos za vas pripravili pregled najbolj zanimivih in odmevnih dogodkov iz sveta znanih in slavnih Slovencev. Spominjamo se najbolj šokantnih in udarnih, najbolj romantičnih pa tudi nekoliko manj lepih trenutkov iztekajočega leta.

Leto novih šovov

Po sušnem letu 2020, ko je zaradi koronavirusa v vodo padlo mnogo resničnostnih šovov, je letos produkcijskim hišam uspelo pod streho spraviti večino projektov, ki so si jih zadali. V začetku leta je na spored prišel težko pričakovani šov Sanjski moški, v katerem so se postavna dekleta potegovala za srce Gregorja Čeglaja. V šovu se ni rodila nova ljubezen, se je pa rodilo veliko novih vplivnic. Slovenska scena je čez noč postala bogatejša za kar nekaj deklet, ki so po snemanju šova iskale pozornost v javnosti na najrazličnejše načine. Priča smo bili dramatičnim prepirom, babjim ravsom, na koncu pa se so se, ko je Čeglaj nesrečno v neki spletni oddaji komentiral in ocenjeval njihov izgled, spravile še na Čeglaja. No, gospod Sanjski se je izkazal, da ni tako zelo sanjski in je na koncu ostal samski, televizijska hiša, pa se je podala v lov za novim kandidatom.

Franko Bajc, Marjanca Polutnik, Exatlon FOTO: Planet Tv

Spomladi so se gledalci zabavali še ob gledanju šova Masterchef, kjer je slavil Bruno , v jesenskem času pa so luč sveta ugledali trije novi šovi. Na Pop TV smo spremljali težko pričakovano Ljubezen po domače, ki je bila posneta že lansko poletje in Kmetijo, ki je bila zagotovo ena izmed najbolj zanimivih Kmetij doslej, v kateri je slavil. Na Planet TV pa so predvajali resničnostni šov, v katerega ne bi mogel vstopiti kar kdorkoli. Exatlona so se udeležili profesionalni in ljubiteljski športniki, ki so se v Dominikanski republiki borili za kar dve glavni nagradi. Z ajeten kupček denarja sta v žep pospravila Franko Bajc in Marjanca Polutnik.

Seveda pa ne moremo mimo šova Slovenija ima talent, ki nam je tudi letos razkril mnoge ganljive zgodbe in pokazal, da imamo v Sloveniji veliko talentiranih in delovnih posameznikov. Letos se je Slovencev še posebej dotaknila zgodba Tajde Korče, komaj 15-letne dijakinje, ki je s svojo gibčnostjo tako navdušila slovensko publiko, da je na koncu tudi zmagala. A Tajda ni edina, ki ji je nastop v tem šovu veliko prinesel. Šov je bil nepozabna izkušnja tudi za številne druge mlade umetnike in talente, o katerih bomo v prihodnje še gotovo veliko slišali.

Strastni začetki in žalostni konci

V vseh treh jesenskih šovih so se rodile tudi ljubezni. Nina Radi, ki je ljubezen iskala že v Sanjskem moškem, je našla svojega sanjskega v Ambrožu. Šripale so postelje in preskakovale iskrice. Ali se bo kaj resnega izcimilo iz tega, kar se je pletlo med Polono in Mattio ter med Ginom in Tjašo. Ali se bo kaj izcimilo iz tega, bo pokazal čas. Jasno pa je že, da smo nov parček smo dobili v Exatlonu, kjer sta se zaljubila Lara in Samo.

VIKEND - Ljubezen po domače - Ljubezen po domače FOTO: Tvspored-service Tvspored-service

Prav neverjetnemu preobratu pa smo bili priča v šovu Ljubezen po domače. Zaljubila sta se, ki ga je v šovu izbralain, ki se je borila zasrce. Da je presenečenje še večje, sta razkrila, da sta v tem času, ko se je predvajala oddaja že postala tudi starša. Skrivnost sta več kot očitno dobro skrivala, saj med predvajanjem oddaje ni v javnost pricurljala niti ena informacija o tem, da se medinni izšlo in da je ljubezen vzklila drugje.

Pestro na ljubezenskem področju pa ni bilo le v šovih, temveč tudi pri številnih drugih slavnih Slovencih. Kot strela z jasnega je udarilo, da so se ločili Goran Dragić in njegova Maja. O tem je ekskluzivno poročala naša revija Suzy. Ločila sta se tudi najbogatejša Slovenca Sia in Samo Login ter Ana Roš. Razšla sta se tudi Ana Klašnja in Miha Krušič pa tudi slovenska vlogerska zvezdnica Kaya Solo in Tomaž Bizjak, ki smo ga pred leti spoznali v šovu Ljubezen po domače.

Slovenski Babyboom

Irena Joveva FOTO: Irena Joveva

Številni znani Slovenci so se letos tudi razveselili otroškega joka. Kot smo že omenili sta starša postala zvezdnika šova Ljubezen po domače Sentya in Matej, drugič je mamica postala tretjič pa Lea Sirk . Spomladi sta ponovno starša postala tudi Lado Bizovičar in njegova la , kmalu za njima pa je r odila deklico Marino še Tanja Žagar . Prvega otroka so se razveseliliin Filip in Nastja Pesek , naša evrovizijskain, voditeljicain nogometaš. Pravi 'babyboom' je bil tudi med našimi politiki. Prvič so se otroškega joka razveselili evroposlankain. Veselo novico, da bo kmalu postal oče pa je v tem letu naznanil tudi priljubljeni voditelj

V tem letu so odšli

Leto 2021 pa si bomo zapomnili tudi po tem, da so nas zapustili številni znani obrazi. Mnogi so odšli prezgodaj in nepričakovano. Med tistimi, ki so zagotovo najbolj pretresli slovensko in svetovno javnost je bila nedavna smrt slovenskega deskarja na snegu Marka Grilca, ki se je konec novembra usodno ponesrečil med snemanjem filma in v hipu umrl.

Poročali smo tudi o nepričakovani smrti resničnostne zvezdnice Vesne Krajnc, ki je pred leti tekmovala v šovu Kmetija. Prav tako je bila šok smrt nekdanje evroposlanke Patricije Šulin. V minulem letu smo jokali tudi za slovenskim glasbenikom Janezom Hvaletom, ki se ga bomo spominjali po skladbi Zelene livade in še številnih drugih. Za vedno je zaprl oči tudi legendarni pevec Jani Pirš in nekdanji radijski voditelj Jože Musa. Poslovili so se tudi razvpiti slovenski gradbinec, ki se ga je držav vzdevek gradbeni baron, Ivan Zidar, nekdanja slovenska veleposlanica, ki je dvigala veliko prahu Nataša Vodušek in nekdanji ustavni sodnik, šolski in pravosodni minister Lovro Šturm. V prometni nesreči pa je umrl brat Primoža Peterke, Uroš Peterka.