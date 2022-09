Znani Slovenci otroke pospremili v šolo, tako so se oblekli (FOTO)

Številni otroci so že komaj čakali, da bodo danes prestopili šolski prag. Veselili so se že klepeta s sošolci, medtem ko so jim starši skrbno izbrali oblačila za prvi šolski dan. Nekateri znani Slovenci so objavili fotografije, kako so pospremili svoje otroke v šolo.

Predsedniški kandidat Anže Logar ima dve hčeri, ki še obiskujeta osnovno šolo. »Prvi dan šole. Veliko znanja, zvedavosti, predvsem pa varno pot v šolo. Vozniki, pozor!« je zapisal na instagramu.

Lepotna strokovnjakinja Nika Veger je svoji dve hčeri pospremila v šolo skupaj s kužkom. Kot pravi, je eno oblekla v rabljena oblačila, ki jih je kupila v tovrstni trgovini, medtem ko se starejša že oblači v oblačila očeta Petra Polesa.

FOTO: Zaslonski posnetek

Poseben zapis je svojim trem šolarkam namenila nekdanja članice skupine Bepop Tinkare Fortuna.

FOTO: Zaslonski posnetek

V šolske klopi se po aktivnih počitnicah vračata tudi sinova glasbenice in podjetnice Hajdi.

FOTO: Zaslonski posnetek

Rebeka Dremelj pa na šolski dan ni objavila svojih otrok, temveč sebe, ko je obiskovala šolo še v času ponosnih pionirčkov.

Rebeka Dremelj. FOTO: Zaslonski posnetek

Šolarje so v šolo pospremili tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ministrica za notanje zadeve Tatjana Bobnar in minister za infrastrukturo Bojan Kumer.