Znani Slovenci o življenju, minljivosti in lepoti trenutka

»Nekoč bomo nekoga zadnjič objeli. Pogledali v oči, se nasmehnili. Nekoč bomo tudi mi le bled spomin. A do takrat živim.« To je vodilo kampanje Do kdaj živim Slovenskega društva Hospic, ki letos zaznamuje 30 let svojega delovanja. Pred dnevi so jo predstavili na dogodku Skupaj za življenje.

Ob tej priložnosti so se povezali s Športnim društvom Trnovo, ki letos praznuje že 117 let, dogodek pa so zaznamovali gibanje, glasba, ples, smeh, medgeneracijsko povezovanje in pogovor o tem, kaj pomeni biti resnično živ. »Do kdaj živim? ni samo vprašanje – je povabilo, da se ustavimo. Pogledamo vase in drug v drugega. Družbena kampanja ob 30-letnici delovanja društva odpira prostor za razmislek o času, minljivosti in lepoti življenja. V svetu, kjer bežimo mimo trenutkov, pozabljamo na ljubezen, bližino, prisotnost in sočutje, zato se v Slovenskem društvu Hospic vračamo k osnovnemu – življenju. S sloganom Do kdaj živim? želimo spodbuditi dialog – znotraj nas in med nami. Odpreti srce za občutek, da smo tukaj zdaj,« je povedala Katjuša Štingl, predstavnica za odnose z mediji Slovenskega društva Hospic.

Prepoznavni obrazi iskreno o življenju

Posebno noto kampanji dajejo znana imena, ki so jo podprla s svojimi zgodbami. Med njimi so raper Rok Terkaj, igralka Mojca Fatur, glasbenika Bort Ross in Andraž Hribar, cirkuški dvojec Arbadakarba (Matjaž Kekec in Tina Vrdjuka Kekec) ter raper Nipke, sicer tudi ambasador društva, ki vsako leto obišče tabor Levjesrčnih – tabor za žalujoče otroke in mladostnike.

Otroški smeh, rap in cirkus pod krošnjami

Dan društev je povezoval Peter Poles, ki je s humorjem poskrbel za sproščeno vzdušje. Najmlajše je navdušila cirkuška točka Arbadakarba, pa tudi nastop raperja Nipketa, poleg tega so se udeležili športnih iger in tekmovanj, ki jih je pripravilo ŠD Trnovo.

»Čeprav Slovensko društvo Hospic letos praznuje že 30 let, nas mnogi še vedno ne poznajo. Tisti, ki vedo, da spremljamo umirajoče in pomagamo žalujočim, pogosto mislijo, da s seboj prinašamo le težke zgodbe in žalost. A mi vemo, da slavimo življenje. Smrt je največja učiteljica – uči nas, kako dragoceno je življenje samo. Naša naloga ni enostavna. Pogovor o smrti je še vedno velik tabu. A z dogodki, kot je bil ta, in z večjo prisotnostjo v javnem prostoru soustvarjamo bolj sočutno in odprto družbo,« je povedala Robanova.

Praznik življenja so zaključili z glasbo in plesom. Zvoki DJ Rekordmana (Jure Reherman) so v zatonu sonca prešli v energične ritme skupine Funk Fu, ki je obiskovalce popeljala v čutenje, povezanost in življenje.