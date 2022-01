Znani Slovenci o željah za leto 2022: Da se vrne življenje iz 2019

Aljoša Bagola, kreativec, predavatelj, avtor: »Želje so pogosto rabelj naše sreče, zato je z njimi kdaj priporočljivo skopariti. Ljudje si danes zaradi za(s)vajajočega pritoka všečkov in odobravanja na družbenih omrežjih zaukažemo biti na silo srečni, za vsako ceno uspešni in brezkompromisno ambiciozni. Kar pa pogosto pomeni, da si želimo biti kot drugi, ki jih slepo posnemamo. Zato nam vsem želim, da smo v stiku s svojo edinstvenostjo, svojo ustvarjalnostjo, ki nam je vsem položena v zibelko, in da si v zdravi meri dovolimo tudi svoje pomanjkljivosti in napake ...«

Preberite več na Onaplus.si.