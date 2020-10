Znani Slovenci bežijo v naravo, tako drzna je Tanja Ribič (VIDEO)

Zima se nezadržno bliža in dnevi so vse krajši in vse bolj hladni. Ob dejstvu, da je naše gibanje na prostem zaradi vladnih ukrepov ob zajezitvi novega koronavirusa, omejeno, mnogi iščejo načine, kako čim več časa preživeti v naravi. Gibanje v naravi in na svežem zraku namreč po mnenju številnih strokovnjakov blagodejno vpliva na telo in duha ter pomaga da organizem dobro deluje.Ker so potovanja in zabave odpovedani, se tako mnogi slovenski estradniki zatekajo v naravo, kjer radi posnamejo kakšen sebek in ga delijo s svojimi sledilci.Med vsemi, ki smo jih zbrali v spodnjem posnetku, pa je zagotovo med najbolj drznimi Tanja Ribič. Igralka je namreč kljub mrazu odvrgla oblačila in se napol gola na obali predajala sončnim žarkom.