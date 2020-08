Razmere zaradi koronavirusa vplivajo tudi na delo radijskega voditelja Roberta Roškarja. Že nekaj dni je tako v karanteni in program vodi kar od doma.

Dobil košaro dobrot

A njegovi sodelavci niso pozabili nanj. Tako ga je obiskala Anja Ramšak iz jutranjega šova Denisa Avdića. Prinesla mu je polno košaro dobrot. V košari pa med drugim: ribe v konzervi, moko, jogurt lovorov list, kvas, jabolka, moko, vampe v konzervi in še kaj …







No Roškar daril ni bil posebej vesel, saj ne bo kuhal. Zato je Anji zabrusil: »Spiz**, pa si to košaro..«. Ob koncu obiska je kolegici pokazal tudi iztegnjena sredinca.