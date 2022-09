Znani radijec sredi gozda naletel na nenavadno vrsto: Kdo pravi, da ni vesoljcev? (FOTO)

Radijec Tim Kores Kori je na vrhuncu gobarske sezone naletel na neobičajno vrsto gob. Na gozdnih tleh je zagledal gobo, ki močno spominja na morsko zvezdo.

»To pa je zanimivo. Kdo je rekel, da smo sami v vesolju? Poglejte, koliko je vesoljcev,« je sporočil na instagramu in objavil fotografije. Poznate tole nenavadno vrsto?

FOTO: zaslonski posnetek

Pri nas ji pogovorno pravimo rdeča zvezda, njeno pravo ime pa je veliki lovkar ali lovkasta mrežnica (Clathrus archeri). Govorimo o gobi nenavadnega videza, spominja namreč na morsko zvezdo ali hobotnico, zaradi česar se je je tudi prijelo ime hobotnična smrdeča lovka. Izvira iz Avstralije, Tasmanije in z Nove Zelandije, v Evropo pa so jo najverjetneje prinesli pred prvo svetovno vojno s sporami z uvozom volne in ovac. Najdemo jo lahko tudi v Sloveniji, BiH in na Hrvaškem.

Po površini je v obliki mreže razmazana zelenkasta snov nadvse neprijetnega vonja; pravijo, da zaudarja po mrhovini. Goba je neužitna, ponekod po svetu pa velja celo za strupeno.