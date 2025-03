Znani parček po 15 letih še vedno zaljubljen do ušes: »Srečen sem, da sva se srečala in se osrečila« (FOTO)

Pomlad je neizmerno romantičen čas. Tako kot se takrat prebuja narava, se po dolgi in turobni zimi prebujajo tudi čustva. In prav prvi pomladni dan pred davnimi 15 leti je bil usoden tudi za eno naših najboljših igralk Ivo Kranjc ter kreativca in poslovneža Aljošo Bagola.

Slednji se srečanja, ki mu je spremenilo življenje, še kako dobro spominja. »Verjamem, da nam usoda včasih zamrzne trenutek, ki se nam za vedno naseli v dušo, srce in oči. Podoba ne izgine izpred oči, ker si srce želi, da iz tega nastane doba. Da iz trenutka zaljubljenosti nastane doba ljubezni. Da iz iskre, ki preskoči, vzplamti ogenj ljubezni. Ko je na delu usoda, ni upora,« je Aljoša zapisal v objavi na družabnem omrežju, s katero se je poklonil 15 letom ljubezni, med katerimi je Iva Krajnc postala Iva Bagola.

»Srečen sem, da sva se srečala in se osrečila,« je izredno romantičen zapis končal Bagola ter dodal prav tako romantično fotografijo zaljubljenega para.