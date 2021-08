Znani obraz s televizij se je med romanjem zaljubil (FOTO)

Prekmurec v Ljubljani Denis Malačič, televizijski novinar, voditelj, kolumnist, maneken in še kaj bi lahko pripisali mladeniču v Kristusovih letih, ki pušča pečat in s svojo neizmerno energijo in duhovno navdihnjenostjo poskrbi za pristnost v medsebojnih odnosih. Fantu, ki je v življenju že izkusil marsikateri trn, ne nazadnje je kot priseljenec v prestolnici moral pošteno gristi do svoje obče prepoznavnosti, nakar ga je v zenitu mladosti zadela še huda bolezen. A Denis v vsakem udarcu, ki ga zadene, poišče nov zagon. Ob prebolevanju raka je kar osem mesecev preživel v bolnišnici, vmes pa je imel veliko časa za razmislek, kaj storiti z življenjem, obsijanim z medijskimi lučmi. Vrvež, ki se je umiril čez noč, ga je tudi duhovno prizemljil. Spoznal je vrednost osebnega miru, svojo preobrazbo in dognanja, ki jih je še poglobil na osamljeni, a ne samotni romarski poti El Camino ali Jakobovi poti, pa prelil v knjižne zapise z namenom, da bi bralcem z njimi vlil navdih.



S pobegom v naravo tudi po preboleli bolezni vzdržuje telesno in psihično kondicijo. Že lani je odkljukal del slovenske poti Juliana, že prehojenim etapam je letos dodal še novih 11. »Sem preprosto sledil Cavazzevemu globokemu glasu, ki je vabil: 'Zdaj je čas, da te odkrijem do zadnjega kotička, moja Slovenija.' V tem času še nisem dopustoval zunaj njenih meja,« je sporočil sredi pohodniške ture, ki jo tako kot lani premaguje s prijateljem Gregorjem. »Grega se mi je naključno pridružil lani, spoznal je, da mu tak način preživljanja dopusta ustreza, in tako sva lani prehodila pet etap. Nato sva pot prekinila in se odločila, da se je spet lotiva in dokončava letos. Žal je moral Grega izpustiti nekaj deset kilometrov zaradi službene obveznosti, zdaj pa upava, da nama obema uspe doseči cilj, ki sva si ga zadala – Bohinjsko jezero, kjer sva lani začela Juliana Trail. Tako bi bil krog sklenjen, 270 kilometrov hoje pa za nama,« sta prijatelja zaupala tik pred osvojenim ciljem, ki ga, vsaj Denis, namerava naslednje leto nadgraditi s t. i. francosko potjo na Caminu, torej premostiti 800 kilometrov v 30 dneh.

Srčni ljudje

»Prelepo je in po zaslugi Juliane sva spoznala ogromno novih še neobiskanih krajev, kamor se bova zagotovo vrnila tudi zaradi srčnih ljudi, ki jih spoznavava. Torej, odkar sem pred dvema letoma prvič na tak način preživljal dopust in premagoval kilometre po portugalsko-španski pokrajini, sem se v pohajkovanje z nahrbtnikom tako zaljubil, da si od takrat drugače ne predstavljam dopusta,« ostaja globoko motiviran za pešpotne avanture. »Ko gre človek na minimum, ko ima s seboj zgolj nekaj oblek, njegovo prevozno sredstvo pa so noge, drugače doživljaš čas in vse naokrog, kot bi sicer. Na kolesu švigamo mimo, v avtomobilih prav tako, ko hodiš, pa zaznaš lepoto narave okrog sebe v vsej veličini. Med premagovanjem kilometrov in vzponov na Juliana Trailu, ko v dolžini 270 kilometrov premagaš skupno kar 8000 metrov, je nemalokrat treba najti zaupanje v osebno moč in voljo za nadaljevanje poti. Med romanjem človek doživi nešteto doživetij in spozna najrazličnejše ljudi, ki premagujejo kilometre iz spet katerih drugih razlogov. Čas in mir, ki ju lahko najdeš v naravi, sta najdragocenejša in ti na koncu, tudi več tednov in mesecev po dopustu, pustita največ,« je še zaključil naturalizirani Ljubljančan, ki s ponosom ohranja svoje korenine, ne nazadnje je postal tudi prvi ambasador blagovne znamke Pristno pomursko.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: