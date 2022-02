To so kandidati nove sezone ljubezenskega šova: bivšo zasnubil, nato pa šok (FOTO)

Voditeljica šova Ljubezen po domače Tanja Postružnik Koren je obiskala podeželske junake, ki bodo v šesti sezoni poskušali zbrati dovolj pisem za nadaljnje sodelovanje v oddaji. Med iskalci ljubezni je tudi 31-letnik, ki je pred časom doživel strašno razočaranje, a kljub temu ni izgubil vere v ljubezen.

Nada Zajc. FOTO: Pop Tv

68-letna Nada Zajc iz Vira pri Domžalah ki je samska že več let. Je vesele narave, rada pleše, poje, včasih zaigra na harmoniko in rada hodi v naravo. Nada: Pravi, da dobro ve, kaj hoče in to je moški, s katerim se bo lahko pogovarjala in ki jo bo razumel. Njen izbranec mora biti tudi zanesljiv in pošten, in ker je zelo aktivna, to pričakuje tudi od njega.

Damjan Kotnik. FOTO: Pop Tv

38-letni Damjan Kotnik prihaja iz Prevalj, kjer živi že vse od otroštva. Svojega domačega kraja ne bi zamenjal za nič na svetu. Je zelo delaven človek, za seboj ima kar 22 let delovne dobe. Pravi, da rad opravlja svoja poklica, gradbeništvo in gozdarstvo, njegova strast pa so stroji.

Jure Struna. FOTO: Pop Tv

Jure Struna (38) ima svoj ranč, na katerem je trenutno 22 konjev, in je inštruktor jahanja. »Pri konjih mi ratuje, pri ženskah pa ne,« pravi. Kar pa ni načelo njegove samozavesti. Poleg te se pohvali z dodelanimi cilji v svojem življenju in doda, da se je pripravljen prilagajati in se pogovarjati.

Mija Rovtar. FOTO: Pop Tv

53-letna Mija Rovtar iz Kočevja si želi pozitivnih sprememb v svojem življenju. Pravi, da ima zelo rada ljudi in zelo rada priskoči na pomoč. Rada tudi poje. Pogosto si vzame vzame čas za fizične aktivnosti, od fitnesa, rolanja, teka, pa do plesa. Živi v veliki hiši z ogromnim vrtom, s katerim je veliko dela, zato bi bila moška roka več kot dobrodošla.

Jure Novak. FOTO: Pop Tv

Najmlajši iskalec ljubezni, 23-letni Jure Novak, živi v Čemšeniku. Je vesel, poln adrenalina, poln energije in strasten kmet. Njegova kmetija je majhna, a Jure ima kljub temu veliko dela. Po službi ga čakajo vsakodnevna opravila, med njimi je skrb za starega očeta, v prostem času pa se rad vozi z motorji, ki so njegova strast.

Drago Kosmač. FOTO: Pop Tv

69-letni Drago Kosmač, ki hrepeni po ženski družbi v svojem raju med oljkami. V mir in tišino se je pred petnajstimi leti preselil iz Nove Gorice. Drago ni človek, ki bi mu bilo v navadi posedati, že od nekdaj se je navduševal nad športom, še posebej nad triatlonom. Danes se posveča zbiranju značk in znamk. Za seboj ima, kot pravi, turbulentno življenje.​

Matej Strajhar. FOTO: Pop Tv

28-letnega Mateja Straharja s Tabora prijatelji kličejo modri dirkač, saj se ne loči od svojega modrega traktorja. Pravi, da ženske očara predvsem s svojo bradico in očmi, pa tudi s postavo, ljubeznijo do adrenalina in smislom za humor. Njegova kmetija je velika 25 hektarjev, ukvarjajo se z živinorejo, imajo nekaj kokoši in drugih živali.

Vojko Valenčak. FOTO: Pop Tv

Ljubezen išče tudi 41-letni Vojko Valenčak iz buč. Pravi, da je romantičen, njegova aduta sta poleg igranja na kitaro še petje in branje poezije. Po naravi je sramežljiv, zato ob sebi potrebuje samozavestno žensko. Vsako jutro dela glasovne vaje in odpira čakre v telesu, da pride do miru v duši. Zelo rad piše ljubezenske pesmi ter osebne zgodbe o dogodkih iz svojega življenja.

Boštjan Kulovic. FOTO: Pop Tv

31-letni Boštjan Kulovic pa prihaja iz Novega mesta. Je kmet po duši, po srcu pa velik romantik. Na 35 hektarjev veliki kmetiji ima gozd, pašnike, krave, pujse, race, dva psa in mačko. Njegov največji strah je, da bi bil v ljubezni znova razočaran ali prevaran. Prav to je doživel z dekletom, s katerim sta bila skupaj štiri leta. Na dan njune obletnice jo je zaprosil za roko, a je prstan zavrnila rekoč, da ga vara.