Znani igralec obiskal Slovenijo, pri nas se je lahko svobodno sprehajal

Za svojo počitniško destinacijo je Slovenijo letos izbral tudi eden najbolj priljubljenih igralcev v Indiji Jaš, ki je prišel k nam skupaj z ženo Radiko Pandit, prav tako filmsko igralko. O njunem obisku so se razpisali številni indijski mediji ter objavili nekaj fotografij njunega počitnikovanja.

Zvezdnikov zadnji film K.G.F., drugi del, ki je bil letos premierno predvajan v Indiji po koncu epidemije, je dosegel rekordno gledanost in postal tretji najbolj dobičkonosen indijski film vseh časov in drugi najbolj dobičkonosen v Indiji. Zakonca sta Slovenijo izbrala za oddih, ker sta o naši deželi slišala veliko lepega, poleg tega sta si želela vsaj za nekaj dni pobegniti iz domovine, kjer se igralec zaradi izjemne priljubljenosti ne more mirno sprehajati po ulicah, saj ga nenehno obkrožajo oboževalci.

Znani indijski igralski par je pri nas preživel nekaj dni. FOTO: ARHIV RTA

Da bi se temu izognil, si običajno na glavo natakne čelado. Igralski par po navadi v Indiji vsak dan spremlja okoli deset varnostnikov. Pri nas strahu, da bi ju prepoznavali na ulici, ni bilo in po dolgem času sta si lahko privoščila sproščen oddih. Naši kraji so oba tako navdušili, da si želi Jaš v prihodnosti tukaj snemati. Radika je na svojem profilu​ na facebooku objavila nekaj fotografij iz Slovenije in povprašala sledilce, ali vedo, kje sta. »Ta država dobesedno črkuje ljubezen … in še kako! Topli ljudje, osupljive znamenitosti, okusna hrana. Briljantna kombinacija morja in hribov! Še vedno ugibate, kje sva? Enostavno moraš črkovati ljubezen!« je zapisala.

K nam sta pripotovala v organizaciji agencije RTA, ki pri nas že 10 let organizira snemanje indijskih filmov. Njena lastnica je od leta 2012 Katarina Karlovšek, sicer žena celjskega župana Bojana Šrota, ki je Slovenijo predstavila tudi enemu vodilnih lokalnih menedžerjev v Indiji. Odtlej je bilo v naši državi posnetih več kot 20 indijskih filmov, serij in reklam. Zelo verjetno bo obisk slavnega para pripeljal k nam še veliko gostov iz Indije, ki bodo o naših lepotah širili glas.