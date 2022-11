Znani glasbenik obletnico proslavil v Rimu (FOTO)

Priljubljeni primorski glasbenik Gianni Rijavec in njegova žena Patricija Rijavec Simonič sta tretjo obletnico poroke praznovala na prav posebnem potovanju v Italiji, ki je obema zelo pri srcu.

Vatikanski vrtovi ju vedno znova očarajo.

»Glede na to, da sva oba umetnika in imava rada umetnost, je Rim v tem smislu zagotovo edinstven. Največji svetovni umetniki, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Bernini in mnogi drugi, so ustvarjali v Rimu, kjer zagotovo vlada posebna energija, in s Patricijo greva rada v to večno mesto. Pa tudi sicer je mesto privlačno, ima veliko lepih kotičkov in tudi italijanska kulinarika nama je blizu. Tukaj je seveda tudi Vatikan, na katerega me vežejo lepi spomini zaradi osebnih sprejemov pri papežih Janezu Pavlu II., Benediktu XVI. in sedanjem papežu Frančišku. Patricija je izdelala kipec Deček miru, ki sem ga podaril papežu Frančišku, tako da je tudi njej Vatikan pri srcu. Vse skupaj je resnično fascinantno, da človeka kar prevzame,« pravi glasbenik.

Izdal nam je še, da sta si na svoji romantični poti ogledala številne znamenitosti, med drugim cerkev sv. Petra z znamenitim Michelangelovim kipom Pieta, Berninijevim oltarjem, Trg sv. Petra, ki je tudi Berninijevo delo, bila sta na znameniti piazzi Navona in si ogledala rimski Kolosej. »V Rim se bova še vrnila in zagotovo dobila nove ideje za nove stvaritve,« je prepričan Rijavec, ki kar ne more verjeti, da so tri leta zakona tako hitro minila.

V Vatikanu se počutita domače, tam so namreč Giannija sprejeli trije papeži.

»Zelo pomembno je seveda zaupanje in spoštovanje drug drugega. Sva si različna in različnost naju bogati. Upoštevati in spoštovati je treba razmišljanje in želje drugega. Sebičnost v partnerstvu ne pride v poštev,« nam zaupa recept za uspešen zakon. Glasbenik še pove, da si je na potovanju nabral energije in da je zdaj čas za ustvarjanje novih skladb, pred njim pa so tudi številni nastopi po Sloveniji.