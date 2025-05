Znani glasbenik iz Laškega je dobil sina, poglejte kako čudovit je (FOTO)

»Tudi neskončnost se nekje začne. Naša se je začela danes. Rodil se je Lev, ki je že pripravljen, da osvoji srca vseh, ki ga bomo imeli radi! Z 2940 grami moči in 50 centimetri šarma je danes na najlepši datum in mednarodni dan babic, 5. maja 2025 ob 7.56, prijokal na svet v Celju,« je pod fotografijo nasmejane mlade mamice in srčne izbranke Kiare ter njunega prvorojenca zapisal ponosni očka. Energični glasbenik iz Laškega, ki je bil dolga leta znan po svoji irokezi, je zadnja leta večkrat spregovoril o tem, da si nekega dne želi ustvariti družino. Dejan je sicer edinec, a meni, da bosta imela s Kiaro več kot enega otroka. Novopečena očka in mamica vsekakor še ne razmišljata o naslednjem, saj imata trenutno polne roke dela s prvorojencem, ki ju je presenetil slaba dva tedna pred predvidenim datumom poroda.

Prva fotografija iz porodnišnice FOTO: INSTAGRAM

Nedavno sta za revijo Suzy ekskluzivno razkrila, da pričakujeta sina. FOTO: TINAANZE PHOTOGRAPHY

»Verjamem, da bom igriv in duhovit oče, ki bo otroka vzgajal v empatičnega in odgovornega človeka, hkrati pa ga bom učil bedarij. Nočem biti strog starš, ki bi otroka večino časa omejeval in mu samo postavljal pravila, česa vse ne sme početi,« je nedavno izjavil v intervjuju za revijo Suzy, v katerem sta s Kiaro razkrila, da pričakujeta sina. »Poznam veliko ljudi, ki delajo načrte, še preden se otrok rodi. Jaz tega ne bom počel. Prepričan sem, da nama bo s Kiaro brez višje znanosti in kompliciranja uspelo vzgajati otroka,« je še povedal glasbenik, ki v teh dneh prekipeva od ponosa, saj je končno spoznal brezpogojno ljubezen.