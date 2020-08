Znani družini sta se srečali na morju (FOTO)

Letos lahko ob naši ali hrvaški obali srečaš veliko znanih obrazov, med njimi pa ne manjka glasbenikov, ki so si sicer v poletnem času zaradi natrpanosti z nastopi le redko utrgali kakšen dan ali dva za oddih z najbližjimi. No, zdaj je seveda drugače, vsi imajo (ne po svoji volji) časa na pretek, posledično pa na družabnih omrežjih ne manjka fotografij s takšnih in drugačnih dogodivščin. Nekaj jih je razkrila tudi simpatična Štajerka Mojca Mandl, ki se je nekateri spomnijo s televizijskih zaslonov, ko je vodila številne oddaje, tudi narodno-zabavno V hramu z muzikanti z Jernejem Brilejem. Mojca se je od televizijskih kamer poslovila, še vedno pa vodi kakšno prireditev, če jo prosijo. A teh zdaj prav tako ni in kot profesorica razrednega pouka, zaposlena na OŠ Toneta Čufarja v Mariboru, ima čas, da poletne počitnice preživlja z možem Gregorjem ter sinovoma, starejšim Lanom in mlajšim Valom. Mandlovi pa so na morju obiskali znane Korošce – čuka Miho Novaka, njegovo Mino Pal in hčerkico Leilo. »Skupaj smo preživeli kratek, a sladek morski dopust in se potepali po Zadru in Biogradu,« nam je zaupala Mojca. In nam razkrila še, da sta se z Mino spoznali pred osmimi leti, ko sta skupaj začeli delati kot voditeljici na Golica TV. No, ekipi omenjene televizije pa se je nedavno pridružil tudi Miha Novak in premierno že vodil eno svojo oddajo, ki trenutno še nima stalnega termina. »Septembra naj bi startali z njo. Trenutno sem največkrat na sporedu ob četrtkih ob 20. uri, ko izpolnjujem tudi glasbene želje,« nam je razkril Miha. Njegova Mina se medtem trudi s svojo trgovino na Koroškem, obenem pa še vedno pripravlja svoje oddaje Mini Minini nasveti na Planet TV in Tv3. Miho smo pobarali, ali je nemara, ker Čuki zaradi prepovedi v zvezi s koronavirusom še vedno ne morejo nastopati in vse kaže, da še nekaj časa ne bodo, razmišljal, da bi se znova zaposlil v kakšnem vrtcu, glede na to, da je po poklicu vzgojitelj. »Sem razmišljal, vsekakor,« nam je priznal. In nadaljeval, da nikoli ni bil le čuk, saj je bilo samo z glasbo pri nas še pred epidemijo težko preživeti. Zdaj pa je situacija prav alarmantna. »Še vedno si želim ostati čim bolj povezan z glasbo, zato načrtujem, da bom septembra odprl svojo glasbeno šolo. Že v preteklosti me je namreč veliko mladih cukalo za rokav, češ, ali bi jih kaj naučil. No, zdaj je za to pravi čas,« pravi Miha, ki je zelo rad tudi med otroki, tako da mu ne bi bil problem oditi niti v kakšen vrtec. »Ampak mogoče bi za odtenek raje naše najmlajše učil glasbenih inštrumentov,« pravi mladi Korošec.