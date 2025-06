Znani Celjani so kuhali za dober namen

Že peto leto zapored so članice Lions kluba Celje Mozaik na celjski mestni tržnici organizirale kulinarični dobrodelni dogodek Znani Celjani kuhajo. Tokrat so k sodelovanju povabile znane celjske chefe in kuharske mojstre. Za kuhalnice so poprijeli Marko Pavčnik iz restavracije Grad Tabor Laško in restavracije Lalu v Celju ter hkrati lastnik Michelinove zvezdice, Leon Leber iz slaščičarne Rolca, Miran Ojsteršek, dolgoletni chef in lastnik gostilne Oštirka v Celju, ter Edvard Kužner, upokojeni dolgoletni strokovni učitelj na nekdanji Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, zdaj SIC Alme M. Karlin.

Lastnik Michelinove zvezdice Marko Pavčnik je delil nasvete. FOTOGRAFIJE: GREGOR KATIČ

»Letos smo članice Lions kluba zbirale denar za nakup pripomočkov za slepe in slabovidne, s katerimi jim bo omogočeno spremljanje tujejezičnih filmov in oddaj na televiziji. Pomoč slepim in slabovidnim je v svetovnem lionizmu prisotna že 100 let, vse od leta 1925, ko je dala pobudo zanjo gluhoslepa učiteljica in pisateljica Helen Keller,« pove Štefi Videčnik iz Lions kluba Celje Mozaik. In tovrstna pomoč ostaja ena od temeljnih ciljev njihovega delovanja še danes. Članice celjskega Mozaika so v četrt stoletja delovanja organizirale veliko dobrodelnih dogodkov in postavile več kot 120 stojnic, na katerih so ponujale sladice, ki so jih spekle same in jih za dobrodelni prispevek ponudile obiskovalcem mesta. Tokratni dogodek je finančno podprla tudi Mestna občina Celje.