Znanemu Slovencu so se vsi smejali, zdaj mu je uspelo (VIDEO)

Pevcuse je uresničila rojstnodnevna želja. Svojim prijateljem in dvomljivcem je dokazal, da se trud in vztrajnost izplačata. Ob skoku s čolna mu je naposled uspelo izvesti salto.»A bo?« je vprašal David po skoku v vodo in navdušeno zavpil, ko so mu prijatelji na čolnu pritrdili, da je naloga uspešno opravljena. Čeprav začetki niso bili obetavni, je Davidu po dnevih vaje in truda le uspelo