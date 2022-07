Znanemu Slovencu posteljo greje Špela

Štajerski Brendiv teh dneh pridno skrbi za novo družinsko članico. Na njegovem pragu se je znašla črna kepica, ki jo je očitno nekdo odvrgel. Ker se ni oglasil nihče, ki bi kar koli vedel o zapuščeni mucki, se je Štajerski Brendi odločil, da bo ostala kar pri njem doma. Po daljšem času je Špela, kot so muco poimenovali, prva žival pri hiši in za zdaj edina.

»Včasih popazimo sestrinega angleškega hrta, druge živali pa že nekaj časa nismo imeli,« pove glasbenik. Špela ni njihova prva mačka. Mačka so imeli, ko so stanovali v bloku, in čeprav je šlo za hišnega muca, je potrebo vedno opravljal zunaj. Iz 4. nadstropja jo je mahnil v bližino bloka, nato pa se sam vrnil po stopnicah. Pevec pravi, da je Špela prijazna živalca, rada se pocrklja.

Hitro se je privadila okolju, se vživela, tudi na potrebo hodi na mačje stranišče, ko bo malce zrasla, pa jo čaka še sterilizacija. Skrb zanjo je prevzel Štajerski Brendi, čeprav si hišo deli s starši. Zase pravi, da je bolj nagnjen k psom, čeprav se dobro znajde tudi z mačkami. Izvemo še, da se navihana Špela ves dan smuka okrog hiše, zvečer pa zleze v posteljo k svojemu novemu lastniku.