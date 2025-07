Hoferja čaka pester dopust, ujet v družbi lepe dame (FOTO)

Andrej Hofer, voditelj jutranjega programa Dobro jutro na prvem programu Televizije Slovenija, je obiskal koncert Nine Pušlar. A tam ni bil sam, temveč v družbi dame, za katero se je izkazalo, da je njegova sestra Natalija. Andrej je te dni zaposlen tudi s poletnimi večeri, ki jih gledamo na TV Slovenija ob sobotah zvečer.

V oddaji Dobro jutro, ki jo je že vodil v letih 2016 in 2017, pa gledalce vse od pomladi pospremi v nov teden ob ponedeljkih zjutraj. Trenutno to počne sam, saj je njegova sovoditeljica Ana Tavčar na bolniški, družbo mu dela Monika Tavčar, ki pripravlja novice in rubriko V središču – in ni Anina sorodnica. Hofer nam je razkril še, da se odpravlja na zaslužen dopust. »Štirinajst dni bom za avtom potoval po Portugalski. Najprej malo na jug, nato pa ob obali še na sever, do Porta. V avgustu pa pride obvezno na vrsto še Dalmacija, otok Murter,« nam je zaupal.