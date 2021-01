Znanega Slovenca ustavili policisti in mu spisali mastno kazen

Luka Lah. FOTO: Youtube

Pravila so za vse enaka ne glede na to, koliko imate pod palcem. Če vas policisti ustavijo z razlogom, ker ste na primer zagrešili prekršek, bo vaša denarnica tanjša. Nekoliko manj debelejšo ima po novem tudi razvpiti poslovnež. Povezujejo ga s podjetjem Majbert Pharma, ki je dobilo posel za nabavo hitrih koronskih testov, oziroma z njegovima družbenikomain. Nekaterim je znan tudi iz videoafere snegec. V javnosti je takrat zakrožil posnetek , na katerem se ljudje drogirajo, na posnetku pa se je znašel tudi tedanji poslanec državnega zbora. Zanimivo pri vsem tem je bilo, da je video luč sveta ugledal šele po Čuševem izstopu iz stranke SDS. Glede tega je bil sprva izpostavljen le Čuš, kmalu pa je ta javno imenoval vse tiste, ki so bil tam, med njimi tudi Laha. Čuš je takrat dejal, da je posnetek iz maščevanja v javnost lansiral vrh SDS, torej, potem ko se je osamosvojil in dejal, da ne bo več njegova ovca.Če se vrnemo nazaj k aktualni zgodbi: Lah se je pred dnevi mudil v Švici, ko ga je zaustavila policija. Na poti proti Wengnu je namreč preveč pohodil stopalko za plin (postopek obravnave je Lah dokumentiral, posnetek pa objavil na youtubu). Od voznika je policist zahteval vozniško, prometno in druga dovoljenja.Policist ob branju dokumentov omeni Indonezijo, Lah potrdi, nato pa zahteva še dokumente vseh drugih oseb v vozilu. Lahu je pojasnil, da je bil v predoru radar in da je bil prehiter, zaradi česar bo oglobljen. Lahu naroči, naj pelje za njim do policijske postaje. Tam so mu ob pomoči prevajalca napisali za 2250 dolarjev kazni.