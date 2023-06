Znanega glasbenika in umetnico je v Vatikanu poročil kardinal Rode (FOTO)

Glasbenik Gianni Rijavec in njegova srčna izbranka, umetnica Patricija Rijavec Simonič, sta svoji ljubezni dodala piko na i. Kot prvi slovenski par sta se namreč cerkveno poročila v baziliki sv. Petra v Vatikanu, obred pa je vodil slovenski kardinal dr. Franc Rode. Glasbenik nam je zaupal, da je vse skupaj potekalo v eni izmed najlepših kapel v baziliki, v kapeli kanonikov. Mladoporočenca je sprejel papež Frančišek in jima podelil certifikat z apostolskim blagoslovom v slovenskem jeziku.

Kot prvi slovenski par sta za cerkveno poroko izbrala kar baziliko sv. Petra v Vatikanu.

Med navzočimi je bil še en znameniti Slovenec v Vatikanu, in sicer bibliotekar, teolog, filozof in diplomat dr. Ivan Rebernik. Gianni Rijavec in Patricija Simonič sta se civilno poročila oktobra 2019, cerkveno poroko v Vatikanu pa sta napovedala za pomlad 2020, a je bila ta zaradi epidemije odpovedana. Pogovori o novem datumu so stekli potem, ko se je epidemija umirila, in preden sta zaljubljenca znova uredila vse dokumente, je minilo kar nekaj časa. Svežeporočena Gianni in Patricija načrtov za poročno potovanje nimata, sta se pa odločila, da se bosta za vsako obletnico poroke vrnila v Vatikan, da bi obudila spomine na najlepši dan v njunem življenju.