Znane Slovenke v sanjske hišice: poglejte, kakšne nepremičnine so si privoščile (FOTO)

Selitev v nov dom je eden večjih korakov v življenju. Zanj so se v zadnjem letu odločile številne znane Slovenke. Ena izmed njih je tudi kuharica Ana Kristanc, ki je z možem kupila nepremičnino v vasici Zbilje in se že zelo veseli selitve. Gre za 10 let staro hišico, ki je sicer potrebna prenove.

Tudi zmagovalka Masterchefa Sara Rutar je pred kratkim prvič spala v novem domu, ki sta ga s partnerjem Dejanom prenavljala tik pred prihodom novega družinskega člana.

Teja in Jani Jugovic sta nedavno objavila, da se družina seli na obrobje Ljubljane. Kot sta povedala, sta že kar nekaj časa imela željo, da bi se iz stanovanja preselili v hišo, želja pa se jim je po dolgem iskanju vendarle izpolnila. Presrečna sta objavila tudi fotografijo nove družinske sreče. Hiška v Ihanu je sicer še v gradnji, vendar pa vsi skupaj že veselo izbirajo opremo in se veselijo prihodnjih mesecev, ko se bodo selili.

Plesalka Nika Kljun je na instagramu objavila fotografije čudovitega posestva, ki ga je kupila v Palm Springsu v Kaliforniji. Kot je zapisala, je to njen košček raja, ki ima celo jezero z belimi pelikani. »Če pomislim, kaj vse je bilo treba, da sem prišla do tega. Moji najbližji vedo, koliko izzivov je bilo potrebnih, da sem prišla do novega doma. Nepremičninski trg je nor in cene so takšne, kot da so hiše iz zlata.«

Tudi pevka Alya se je lotila gradnje svoje sanjske hišice. Najbolj pa se veseli opremljanja notranjosti, kjer bodo do izraza prišle njene izkušnje in ustvarjalnost, saj je lično uredila že svojo obmorsko hiško na hrvaškem otoku.

Razgled iz hiše. FOTO: Facebook

Pred kratkim je hišo v Ljubljani kupila nekdanja miss športa, danes uspešna vplivnica Ajda Sitar, ki ima dobrih 50.000 sledilcev na instagramu.. S soprogom sta kupila starejšo vrstno hišo na območju Viča oziroma Rožne doline, ki jo bosta popolnoma prenovila.