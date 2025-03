Znane Slovenke raznežene, teh posnetkov zagotovo še niste videli (FOTO in VIDEO)

Materinski dan je priložnost, ko se številni spomnijo na neprecenljivo vlogo mater v njihovih življenjih, med njimi tudi številne znane Slovenke. Letos so svoje čustvene misli in zahvale delile na družbenih omrežjih, kjer so svojim mamam namenile ganljive besede, polne ljubezni, spoštovanja in hvaležnosti.

Ob tem posebnem prazniku se je raznežila tudi Rebeka Dremelj, ki je na Instagramu objavila prav posebne posnetke iz ranega otroštva. »Hvala, ker si. Hvala, ker si vedno tukaj, ko te potrebujem – tudi takrat, ko se mi ne da vedno poslušati tvojih nasvetov. Srečna sem, da te lahko pokličem, vprašam, kako si, in ti povem, kako zelo te imam rada,« je zapisala ob tem.

Da je lahko prisotna mama, je v teh časih privilegij

Kot nam je razkrila Bepopovka Tamara Fortuna, je biti mama trem dekletom njeno primarno poslanstvo in največje bogastvo. »Njihova sreča in iskrice v njihovih očeh so moja radost in ja, ko postaneš mama, se prioritete spremenijo. Hvaležna sem, da mi je bilo damo, da sem trikrat mama,« pravi pevka, ki dodaja, da je to, da je lahko zelo prisotna mama, v teh časih izredni privilegij. Na materinski dan vsako leto dobi kakšno luštno risbico ali posvetilo, predvsem pa si naredijo skupaj lep dan. Tokrat so se s hčerami in mamo dogovorile, da gredo vse skupaj nabirati čemaž.

Na svoje mame so se ob tej priložnosti spomnile tudi Lea Sirk, Jerca Legan in Mirjam Poterbin. Lepe besede sta jima namenila tudi Marjetka in Aleš Vovk.

Pevka Darja Gajšek pa je današnji dan izkoristila za razkritje majhne, a zanjo največje skrivnosti: kmalu bo povila fantka.