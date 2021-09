Znane Slovenke odprle vrata svojih domov in pustile odprtih ust (FOTO)

Andreja Medvedič. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Carmen Osovnikar. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Gordana Grandošek Whiddon. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Nika Čukur. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pika Zrim. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Špela Kastelic. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pred časom smo poročali, da se, ki se je letos predstavila v resničnostnem šovu Sanjski moški, vrača na televizijske zaslone. Tedaj se je govorilo, da naj bi nastopila v Kmetiji, a se je kmalu izkazalo, da to ne drži. Zdaj pa je znano, v katerem šovu bomo zgovorno Štajerko lahko ponovno gledali.Carmen se je namreč pridružila resničnostnemu šovu, ki prvič prihaja na naše male zaslone. Po zgledu uspešne franšize The Real Housewives oziroma Resnične razočarane gospodinje, ki je v ZDA doživela že več različic (televizijske kamere sledijo gospodinjam v več mestih), na Planet TV kmalu prihaja šov The Real Housewives: Vražje dame. Poleg Carmen bodo med vražjimi damami šein. Ustvarjalci šova obljubljajo, da nas bodo dame, ki bodo odprle vrata svojih domov, večkrat pustile odprtih ust.Andreja Medvedič (56) je brez dlake na jeziku, sicer pa umetniška duša, ki obožuje druženja, obvlada tajsko kuhinjo in nasploh rada uživa. Je lastnica velnes centra Sense, ki je nastal iz lastne potrebe po regeneraciji, ob tem pa se ukvarja tudi z oblikovanjem interierjev. V mladih letih je bila uspešna manekenka, aktivno je sodelovala z NSK v skupini Graditelji, nastopila pa je tudi v spotih skupine Laibach. Srečno ločena, z bivšim možem sta veljala za enega najbolj prepoznavnih kreativnih parov ljubljanskega jet seta. Je mama 18-letnemu sinu, dneve pa ji popestri tudi zvesti štirinožni spremljevalec Majke, pasme basenji. Andreja je nemirnega duha in prava popotnica. Zelo rada se seli, vendar nikoli zunaj strogega središča Ljubljane, hkrati pa poseduje še nepremičnine na Obali.Carmen Osovnikar(39) je po horoskopu vodnarka, poslovna ženska, ki ima za seboj spodletel zakon. Še vedno verjame v ljubezen in si želi otrok, a nemalokrat zaradi svoje neposrednosti moškim nažene strah v kosti. Športnica, brez dlake na jeziku, rada dobro je, vendar pa jo bomo za štedilnikom videli le izjemoma. Ima zbirko čevljev, ki bi ji jo zavidala tudi sama. Je hči ločenih staršev, a z mamo sta še vedno zelo povezani, ki ob njenih odsotnostih poskrbi za njenega psa. Carmen se lahko pohvali z razkošnim domovanjem in avtom luksuzne blagovne znamke. Veliko je odsotna zaradi službenih potovanj. Je ljubiteljica potapljanja in eksotičnih počitnic, nemalokrat se odpravi tudi v Dubaj k svojim bratrancem.Gordana Grandošek Whiddon (42) je profesionalna plesalka, koreografinja, producentka in lastnica blagovne znamke večernih oblek GGW Design, ki je nastala kot glamurozen stranski produkt njene strasti do plesa. Energična, polna idej, odkrita, direktna, ustvarjalna in trmasta Gordana je plesala tudi za angleško kraljico, 13 let svojega življenja pa je posvetila plesnemu šovu Burn the Floor, s katerim je potovala po celem svetu – skupaj v več kot 130 državah. V šovu je spoznala svojega moža, prav tako plesalca, s katerim sta koreografirala znani TV-šov So You Think You Can Dance v Avstraliji in Vietnamu. Z združenimi močmi sta postavila na noge tudi več plesnih spektaklov po vsem svetu. Z njima so sodelovala najbolj zveneča imena svetovnega šovbiznisa, med drugimi tudi, Backstreet Boys,in ostali. Otrok nimata, sta pa 13 let svoje življenje delila s psičko Buddy, ki je z njima hodila tudi na vsa potovanja.Nika Čukur (40) je žena raperjater organizatorka dogodkov in je venomer v pogonu. Trenutno pripravlja večji projekt, ki bo luč ugledal to jesen. Nika in, kot je 6packu ime, se poznata že od najstniških let, zase pravita, da sta skupaj že celo večnost. Poročena sta od leta 2011, pred tremi leti pa sta dobila prvorojenko, ki je ves njun svet. Družbo jim dela tudi zelo poseben kuža Tonči. Mariborska jet seterka obožuje morje, je iskriva in brez dlake na jeziku, vedno pozitivna in se zna zelo dobro pošaliti na svoj račun. Je velika gurmanka, a to s svojo izklesano postavo dobro skriva. Večeri parov Čukur-Grandošek Whiddon so legendarni, polni zabave, petja in plesa.Pika Zrim (55), urednica spletnega mesta Citylife in vplivnica na instagramu, se lahko pohvali z izjemnimi modnimi kosi v svoji garderobni omari. Pika prisega na zdrav življenjski slog, rada jaha, igra tenis in smuča ter je zelo striktna pri prehrani. Že vrsto let ne uživa glutena in mlečnih izdelkov. Je lastnica psa pasme ameriška akita, s katerim dnevno prehodi več kilometrov. Mama dveh otrok in babica trem vnučkom je v svojih tridesetih letih naredila bilanco svojega življenja, zbrala pogum in se ločila ter kasneje stopila v zvezo, v kateri je še zdaj. Pravi, da je v tej zvezi spoznala, kaj pomeni biti ljubljena in spoštovana. Svoje dneve rada preživlja na kavah, kosilih in po nakupih v središču Ljubljane, kamor se z obrobja mesta želi v bližnji prihodnosti tudi preseliti. Zelo rada ureja domači vrt, svoj prosti čas pa najraje preživlja z družino, še posebej z vnučki, s katerimi skupaj ustvarjajo v kuhinji in na vrtu.Špela Kastelic (45) je neusahljiv izvir energije. Po izobrazbi je grafična inženirka, po horoskopu vodnarka, sicer pa lastnica Lia studia za oblikovanje in pomlajevanje telesa ter obraza, v katerega zahajajo mnoge znane Slovenke. Izjemno je delavna, življenje zajema z veliko žlico in glasno izraža svoje mnenje, je strastna ljubiteljica živali in zdravega življenjskega sloga. V hiši na obrobju Ljubljane ji družbo delajo partner, hči, sin in »mali živalski vrt«, saj je lastnica dveh eksotičnih mačk, čehoslovaškega ovčjaka, frenčija, pomeranca, chihuaue in papagaja, na ranču blizu doma pa ima tudi konja. Neukrotljiva blondinka je v pogonu od 6. ure zjutraj pa vse do 22. ure, je stroga mama, sovraži sisteme, obožuje svobodo. Ko si nekaj zapiči v glavo, to doseže. Obenem pa je s sedanjim partnerjem našla mir v življenju, skupaj z družino uživajo v potovanjih, izletih, dobri hrani in pijači.