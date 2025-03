Znane Slovenke neprepoznavne: od seksi kavbojke do čebelice s trebuščkom (FOTO)

Pustni torek je tu, v zadnjih dneh pa so se našemili tudi slovenski glasbeniki, igralci in vplivneži. Družbena omrežja so preplavile kreativne, smešne in celo presenetljivo dodelane preobrazbe, ki so navdušile njihove sledilce. Od klasičnih mask do drznih in izvirnih kostumov – zbrali smo nekaj najbolj zanimivih pustnih podob, s katerimi so letos presenetili znani Slovenci.

Pevka Nina Donelli, ki pričakuje otroka, se je prelevila v prikupno čebelico s trebuščkom.

(počakajte nekaj trenutkov, da se fotografije naložijo):

Člani skupine Čuki so za vikend nastopali oblečeni v pirate.

Bepop ladies so se našemile v nogometašice.

Nina Klinar je postala gusarka:

Alya je nastopila kot seksi kavbojka.

Katka Bogataj