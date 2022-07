Znane Slovenke navdušene nad novo terapijo

Nekdanja televizijka voditeljica in sedanja trenerka javnega nastopanja Saša Einsiedler se je lotila tudi svetovanja in pomoči na področju zdravja, saj je za njo tudi ena najtežjih diagnoz tega časa, ki jo je uspešno premagala. Sedaj drugače in bolj vneto skrbi za svoje zdravje, tudi s posebno terapijo. »Na terapijo s kisikom sem začela hoditi, ko me je prijateljica povabila zaradi stalnih vnetij mehurja. Po okrevanju po hudi bolezni sem bila kot nežna travica, vse se me je takoj prijelo. No, po nekaj obiskih so se vnetja končala. Potem sem imela enkrat vneto oko. Trikrat sem 'šla v kisik' in oko je bilo zdravo. Res neverjetno, kaj dela kisik! Zdaj grem v komoro tu in tam, včasih sem kar huda sama nase, da si večkrat ne vzamem časa, saj vidim, kako mi dobro dene. Imam več energije, manj sem utrujena, spim kot dojenček, pa še na kožo vpliva, ker jo prekrvavi in pomaga, da vsi prehranski dodatki ter kreme, ki jih uporabljam, res lahko delujejo,« je povedala Saša, ki ni edina, ki uporablja komoro, saj je terapijo obiskalo kar nekaj znanih Slovenk.

»Zvezdana Mlakar, ki tudi hodi v komoro, je povedala, da se pod kisikom uči tekste za predstave in si mnogo bolj zapomni vse. Ema Kozin, svetovna boksarska prvakinja v kar treh kategorijah, je stalna obiskovalka, saj ji pomaga pri regeneraciji in pravi, da je tudi bolj eksplozivna.

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Hodi tudi gospa Vlasta Nussdorfer, ki si želi krepiti imunski sistem. Enkrat je dobila bon za darilo, zdaj pa prihaja redno. Še nekaj znanih športnikov in igralcev ter menedžerjev pride, ampak se ne želijo fotografirati. Jaz pa ne skrivam, da si pomagam s kisikom: verjamem, da bi si lahko marsikdo tudi po prebolelem covidu, pri slabokrvnosti in raznih drugih vnetjih. Sama imam izkušnjo, kako dobro dene, zato kisik z veseljem priporočam!« Sašina komora je vsem na voljo, če bi radi preizkusili, kar kontaktirajte z njo.