Znanca s Talentov odhajata v Dubaj

Mladenka Tjaša Fajdiga je tista mlada umetnica, ki nas je pred leti navdušila v oddaji Slovenija ima talent, kjer se je prebila vse do finala. Njena plesno-pevska pot se je takrat šele dobro začela, saj se je Tjaša pozneje odločila za študij v tujini in kot prva Slovenka magistrirala iz muzikala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu.

Čeprav koronavirus še vedno ovira naša življenja in vsakdan ni več takšen, kot smo ga bili vajeni, mlada umetnica pogumno koraka po začrtani poti. Tjaša nam je zaupala, da je bila v sodelovanju s produkcijsko hišo Kobal Production in njeno vodjo Lenartom Kobalom izbrana za zastopanje mediteranske in kraške Slovenije na festivalu Expo 2020 v Dubaju, ki poteka od oktobra lani in bo trajal vse do 31. marca letos.

Enaindvajsetletni producent Lenart Kobal je v svoji kratki, a izjemno uspešni karieri že sodeloval s številni znanimi Slovenci. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Šlo bo za kar 35 pevsko-plesnih 30-minutnih nastopov v kombinaciji z avdio- in videopredstavitvijo mediteranskih in kraških biserov. Na odru se bo zgodil dialog med že posnetim (avdio- in videomaterialom, predvajanim skozi prostorski zvok) in pa pevskimi, recitacijskimi in plesnimi točkami v živo ter zvočnimi in dišavnimi efekti. To bo 30-minutno doživetje vseh čutov,« se novega projekta veseli Tjaša. Z Lenartom imata veliko skupnega, poleg tega, da sta idejni vodji celotnega projekta v Dubaju, sta nam zaupala, da sta se spoznala prav v zakulisju oddaje Slovenija ima talent, saj je Lenart v tistem času pripravljal promocijske posnetke iz zaodrja.

Na projekt, ki ga bosta izvajala med 9. in 16. februarjem, se trenutno pospešeno pripravljata in dodajata, da za vsem skupaj stoji pet ljudi, vsi pa so mlajši od 31 let. Za zvočno produkcijo skrbi Domen Gracej, za koreografijo Tjaša Žibert, za preostale tehnične zadeve pa Matic Mikuž.