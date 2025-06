Znana zmagovalka MasterChefa Slovenija? Nekdanji tekmovalec Nik kritičen do letošnje sezone

Danes zvečer bo veliki trenutek – razglasitev nove zmagovalke MasterChef Slovenija. Po treh mesecih kuharskih bojev sta si mesto v finalu prislužili Barbara Poljanec in Mihaela »Miša« Koplova. Toda še preden bo v oddaji razkrito, katera prejme pokal in nagrado v višini 50 tisoč evrov, so družbena omrežja že polna ugibanj, dvomov in – strasti.

Kdo bo zmagovalka? Splet meni, da že ve odgovor

Na Facebooku že krožijo komentarji gledalcev, ki so prepričani, da je zmagovalka že znana – in da naj bi to bila Miša. A komentarji niso samo čestitke, temveč tudi ostre kritike na račun domnevne pristranskosti sodnikov. Mnogi menijo, da je bila Miša skozi celotno sezono favorizirana, kar naj bi bilo po njihovem mnenju vidno že od prvih oddaj.

»V finalu bi morali ocenjevati zunanji kuharski strokovnjaki, ne pa ti trije, ki jih gledamo vse leto. Tako bi bilo pošteno,« je zapisal eden izmed uporabnikov. »Mojmir je bil videti, kot da je obseden z Mišo, to je bilo že kar negledljivo,« doda drugi.

Drugi komentator predlaga celo radikalno spremembo: »Kaj pa, če bi sodniki naslednjič imeli zavezane oči? Tako bi ocenjevali samo okus, ne pa tudi videza ali simpatij.«

V bran sodnikom pa je stopil tudi glas razuma: »MasterChef ni samo tekmovanje v okusu. Sodniki ocenjujejo celotno jed – od tehnike, kreativnosti, do prezentacije in okusa. Vizualna predstavitev je ključna.«

Nik Marolt. FOTO: Osebni arhiv

Mnenje nekdanjega tekmovalca: »Preveč varčevanja, premalo ostrine«

Z dogajanjem v sezoni se je v svojih videih na YouTube kanalu ukvarjal tudi Nik Marolt, nekdanji tekmovalec in polfinalist 9. sezone, ki je skupaj z nekdanjim sotekmovalcem Žigom Škvorcem, redno komentiral oddaje na njunem youtube kanalu Kuhna brez konteksta.

Za Slovenske novice je Nik podal osebno oceno letošnje sezone:

»Tekmovalci letos so mi bili (po večini) zares super. Kar me je zmotilo, je bilo šparanje – z recepti, s preveč časa, oddaje so se vlekle, sploh proti koncu. Finale, pa finale-finale, pa veliki finale. Štiri oddaje na teden je enostavno preveč – tudi za nas gledalce,« je dejal.

Kritičen je bil tudi do odnosa med sodniki in tekmovalci: »Pogrešam Bineta zaradi ostrine. Mojmir ni slab sodnik, a daje preveč ‘frendovski vajb’ (prijateljsko vzdušje, op.a.). MasterChef potrebuje več profesionalne distance, ne pa občutka, da si v kuharski družabni igri,« je jasen.

Žirantje so v finalni oddaji odlično jedli. FOTO: Press

Obe si zaslužita zmago, a mnogi navijajo za Barbi

V poplavi komentarjev na Facebooku se vrstijo čestitke in nezadovoljstvo. Nekateri trdijo, da je bila zmaga »okronana že na začetku«, drugi pozdravljajo Mišino samozavest, tretji vidijo Barbaro kot moralno zmagovalko, saj je »najbolj napredovala« in »ni imela predhodnega gostinskega znanja kot Miša«.

»Če bi bilo pošteno – brez forsiranja Miše – bi imela Barbara več možnosti za zmago,« meni ena od komentatork. »A kljub vsemu, Barbara bo za nas vedno zmagovalka.«

Drugi so bolj spravljivi: »Miša je bolje skuhala v finalu, skombinirala vse. Zasluženo. Obe sta vrhunski kuharici in verjamem, da bomo za obe še slišali.«

Spletna javnost je razdeljena, a odgovor bo prinesel šele nocojšnji veliki finale MasterChef Slovenija. Bo slavila tehnično dovršenost in mirnost Miše ali kuharska rast in predanost Barbare? Vsekakor bo to finale, o katerem se bo po deset hodnem meniju govorilo še dolgo po tem, ko bo trofeja že v rokah nove zmagovalke.