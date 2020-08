Znana televizijca sporočila veselo novico: kmalu bodo štirje (FOTO)

Televizijcain, ki sta se spoznala pred leti na televiziji Planet TV sta v vseh letih prestala že številne preizkušnje, lepe in slabe. V tem času je Nataša na Pop TV postala voditeljica in športna novinarka, Blaž pa se je pred kratkim poslovil s Planeta in se zaposlil v marketinški agenciji.V začetku leta 2017 je Nataša rodila, ki bo kmalu postal starejši brat. Blaž je namreč na instagramu razkril, da se družinica širi. Objavil je prikupno fotografijo bodoče mamice in Gala, ki ji je na trebušček pritisnil poljubček. Čestitamo tudi mi!