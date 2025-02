Znana slovenska vplivnica odkrito o materinstvu! Porodniške si ne more privoščiti

Znana slovenska vplivnica in podjetnica Indira Ekić je v nedavni Instagramovi zgodbi odkrito spregovorila o izzivih materinstva in vodenja lastnega podjetja. Razkrila je, da trenutno ne razmišlja o drugem otroku, saj bi bilo to preveliko breme za njeno duševno zdravje in prihodnost njene blagovne znamke.

»Podjetje ne bi preživelo, če bi šla na porodniško«

Vplivnica, ki je pred štirimi meseci postala mama, je sledilcem iskreno priznala, da si drugega otroka v tem trenutku ne more privoščiti. »Mentalno ne bi zmogla imeti dveh malih otročkov zraven Indy Beauty-ja, ki je pa tudi moj mali otroček. Podjetje ne bi preživelo, če bi šla na porodniško,« je zapisala v zgodbi, ki je vzbudila pozornost njenih sledilcev.

V videoposnetku je podrobnejše opisala, kako trenutno poteka njeno življenje kot mlade mamice in podjetnice. Priznala je, da je pomanjkanje spanca velik izziv:

»Trenutno se začenja spalna regresija, ne spimo nič, dejansko se zbujamo na vsako urico in pol, porabimo tri ure, da zaspi nazaj. Izgledam kot živ zombi – čakajte, dam očala stran, da se boljše vidi – in jutri imam fotkanje. In moram izgledati najboljše, kar se da. Zaželite mi srečo.«

Indira Ekić in Matic Kolenc. FOTO: Osebni Arhiv

Kljub vsem izzivom pa jo majhni trenutki sreče z njenim sinčkom motivirajo in ji dajejo moč za naprej. »Danes zjutraj se mi je po dveh tednih končno spet nasmejal in se začel pogovarjati z mano. Jokala sem od sreče. To je ta 'rollercoaster' čustev,« je povedala.

Indira Ekić, ki je s svojo blagovno znamko postala prepoznavna na slovenski lepotni sceni, na spletu pogosto odkrito deli svojo življenjsko realnost – kombinacijo materinstva, podjetništva in skrbi za lastno zdravje. Njena izpoved odpira pomembno razpravo o izzivih, s katerimi se soočajo podjetnice in samozaposlene mamice, ki se pogosto znajdejo pred težkimi odločitvami glede družinskega in poslovnega življenja.