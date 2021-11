Znana slovenska vplivnica doživela šok: v gostilni so jo odslovili

Tik pred zaprtjem države je Lepa afna, Lea Filipovič, ena najbolj znanih slovenskih vplivnic z družino odpotovala na Dunaj, da bi tam uživala v predprazničnem vzdušju. Svojim sledilcem je razkrila, da vsako leto obiščejo Dunaj in uživajo ob prazničnem sejmu. Ker so Avstrijci z današnjim dnem za vsaj deset dni zaprli svoja vrata, so se odločili, da ga bodo letos obiskali že novembra.

Vesela druščina si vsako leto najprej privošči slastno pojedino v znani dunajski restavraciji. A letos so doživeli šok. Ko so prišli tja, so jih na vratih zavrnili, rekoč, da jim je zmanjkalo dunajskih zrezkov. Pred zaprtjem so si namreč številni zaželeli »dunajca« in zato do mize v restavraciji brez rezervacije niso mogli priti. Žalostna druščina se je morala zadovoljiti z drugo restavracijo, a kot je razvidno iz njenih objav na twitterju, so tudi v drugi restavraciji dobro jedli. Lea je na koncu dejala še, da jim ne preostane drugega, kot da se decembra še enkrat vrnejo.