Znana slovenska plesalca žalujeta: Svet je izgubil enega najbolj dobrosrčnih ljudi

Andrej Perko o tragediji in delu CSD: Če je to res, je to nedopustno in nečloveško

Slovenijo je minuli teden pretresla utopitev 10-letnega Jaše v reki Soči. A ko smo že mislili, da hujše ne more biti, sta se oglasila dečkova starša in v pismu izpovedala, kaj se je dogajalo usodnega dne. Poudarila sta nerazumno delovanje centra za socialno delo (CSD) in to, koliko naporov sta morala vložiti, da sta sploh prišla do otroka in se