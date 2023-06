Ne le mikrofon, znana slovenska pevka zna spretno vihteti tudi nekaj drugega

Nika Zorjan, slovenska pevka zabavne glasbe, svoje poslušalce rada preseneča z različnimi svetovnimi priredbami, sledilce na družbenih omrežjih pa med drugim navdušuje z objavami fotografij zunaj studijskih prostorov.

Kljub visokim temperaturam je znana pevka tudi v prostem času rada aktivna. Tokrat je na družbenih omrežjih sledilce navdušila s športno opravo in spretnim preigravanjem s teniškim loparjem in žogico. V kratkem belem športnem krilu in s črnim športnim topom je videti odlično.

Zelo je spretna tudi na teniškem igrišču. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

